Calcio, il Sorrento continua il ritiro e batte la Pol. Lioni per 3-1 nell’amichevole

Finisce 3 a 1 per il Sorrento l’amichevole disputata contro la Pol. Lioni a Nusco, sede del ritiro precampionato dei sorrentini, grazie alle reti di Liccardi, La Monica e Procida. E’ stato un test interessante per entrambe le compagini che inizieranno il campionato fra poco più di dieci giorni ed hanno potuto così valutare lo stato di forma dei ragazzi. I rossoneri, guidati dal neo allenatore Luca Fusco, si stanno trovando ottimamente nella terra amica avellinese che li sta ospitando dal 1°settembre e dove continueranno a stare fino a sabato prossimo. Scambi di ringraziamenti reciproci tra la città di Nusco che ha espresso gratitudine alla società costiera per averla scelta come sede del ritiro mentre quest’ultima ha ringraziato per la meravigliosa accoglienza ricevuta.