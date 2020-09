Calcio, il Sorrento aggiunge un tassello alla difesa

La dirigenza del Sorrento 1945 è lieta di annunciare il tesseramento di Alessio Garofalo. Difensore, classe 1998, ha esordito in Serie B con il Perugia al Partenio contro l’Avellino. Ha vestito anche le maglie di Paganese e Cavese con la quale ha vinto la finale play off contro il Taranto nella stagione 2017/18. Nell’ultima stagione è stato in forza al Ciliverghe, compagine di Mazzano, in Lombardia, inserita nel girone B di Serie D.”Sono molto contento di entrare a far parte di questo gruppo. Ringrazio il Direttore Sportivo Amodio per la fiducia, non ho esitato a scegliere il Sorrento, un club storico dove tutti vorrebbero approdare. Sono molto motivato e mi metto a piena disposizione del mister, con il quale già ho avuto modo di lavorare nella mia esperienza a Pagani”.