Calcio. Il settore giovanile del Napoli “guarda” in penisola sorrentina

Il dirigente del settore giovanile della SSC Napoli ci ha comunicato la notizia del tesseramento nel club azzurro di Francesca Apreda, una ragazza del 2009 proveniente da Sorrento. Una grande soddisfazione per la giovane undicenne e per la penisola intera che si rende, ancora una volta, il comune di nascita delle nuove promesse sportive. Il calcio femminile, fino a qualche anno fa era pressochè ignorato dallo sport che conta ma, fortunatamente, questa tendenza è quasi cambiata del tutto ed il mondo rosa del pallone sta prendendo sempre più piede, ottenendo il posto che gli spetta. A Francesca facciamo i nostri più sinceri in bocca al lupo affinché possa far sventolare sempre più in alto la bandiera azzurra e rendere i cittadini costieri sempre più fieri ed onorati di “partorire” talenti così prestigiosi.