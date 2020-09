Calcio, il Sant’Agnello Promotion non si iscrive al Campionato di Promozione. Il Presidente Ciro Ferraro: “pensiamo al settore giovanile”

Il Sant’Agnello Promotion non si iscriverà al Campionato di Promozione. Ebbene, la redazione di Positanonews ha contattato il Presidente Ciro Ferraro al quale ha chiesto le motivazioni di tale scelta e gli obiettivi per la prossima stagione. “Abbiamo deciso di non partecipare più al Campionato di Promozione perché dopo il Covid ci sono state molte difficoltà, non solo economiche ma anche a livello di tempi; il nostro obiettivo è quello di dare più spazio al settore giovanile ed alla scuola calcio: ci concentreremo ed impegneremo le nostre risorse verso i bambini/ragazzi che vorranno approcciarsi ed immergersi in maniera seria nel mondo del calcio”; queste le parole del Presidente Ferraro.