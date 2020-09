Calcio, il Presidente Cappiello presenta il “nuovo” Sorrento in vista della prima partita di campionato

Come riportato dai colleghi di SportCampania, in vista della prima partita in casa del Sorrento contro il Nardò, il Presidente Cappiello espone le sue idee sul mercato e sul “nuovo” Sorrento: “Abbiamo effettuato un mercato seguendo le stesse strategie degli ultimi anni, vale a dire mantenendo il giusto mix di giovani ed esperti oltre alla riconferma di chi aveva la voglia di continuare a sposare il nostro percorso interrotto ad inizio marzo per colpa del Coronavirus. Un’emergenza che ovviamente ha generato anche ripercussioni economiche e di cui ha risentito anche il budget destinato al mercato e alle nostre attività. Siamo fiduciosi di aver svolto un buon lavoro, ora non ci resta che scendere finalmente in campo”.

AMODIO E FUSCO: “Il direttore sportivo Amodio ha lavorato bene, seguendo le indicazioni della proprietà ricercando giovani promettenti che saranno indirizzati da esperti calciatori e formati dal nuovo allenatore che vanta una notevole esperienza di campo. Sono convinto che Fusco farà bene anche come allenatore. Mi piace come lavora durante la settimana, come svolge le sedute tattiche e come si pone con i calciatori. Con il giusto spirito, la voglia e la determinazione di tutti possiamo raccogliere i frutti del lavoro svolto”.

LA PREPARAZIONE: “Considerato lo stop, quest’anno è stata un pò più lunga del solito. Svolta a Sorrento ed in quel di Nusco dove i ragazzi si sono allenati con grande impegno e sacrificio, lavorando a lungo con lo staff anche dal punto di vista tecnico-tattico. Il ritiro estivo è un momento fondamentale perchè oltre a lavorare sulla condizione fisica serve per creare l’amalgama, integrare i nuovi arrivati e quindi per fortificare il gruppo e lo spogliatoio. Ovviamente, ora devono smaltire i carichi di lavoro ma nel complesso i ragazzi stanno bene, si applicano e sono vogliosi di regalare soddisfazioni alla tifoseria”.

IL CAMPIONATO: “Il gruppo H è composto come sempre da squadre lucane, campane e pugliesi: lo ritengo il più forte. Le squadre allestite per vincere hanno poco da invidiare a compagini di Lega Pro. Tanto agonismo, notevole tasso tecnico e bisognerà mettere sempre tutte le energie possibili in campo per cercare di portare punti a casa. Gli obiettivi? La priorità è difendere la categoria mostrando bel gioco e facendo divertire chi ci segue”.

IL NARDO’: “Ci fa piacere esordire in casa sperando in buone notizie nei prossimi giorni per quando riguarda una parziale presenza di pubblico sugli spalti. Vogliamo salutare i nostri sostenitori con un successo e una performance convincente per poi proseguire con altri buoni risultati. Il Nardò sicuramente venderà cara la pelle cercando di partire con il piede giusto”.

MESSAGGIO: “La squadra e lo staff godono della nostra piena fiducia. L’importante è continuare a seguire le linee guida societarie, dimostrando sempre di essere prima uomini e poi calciatori. Una questione di rispetto nei confronti della maglia, della città e di tutte le persone che ci sostengono con generosità e passione. Ai tifosi auguro di poter tornare allo stadio quanto prima, per continuare divertirsi e per poter vivere qualche momento di gioia a tinte rossonere”.