Calcio. Il Napoli saluta Allan. Il brasiliano raggiungerà Ancelotti all’Everton

Marques Allan saluta Napoli ed il Napoli. Dopo tanti se e tanti ma adesso è ufficiale: il brasiliano è un giocatore dell’Everton dove ritroverà Carlo Ancelotti, contratto triennale. “Una parte importante del mio gioco è la marcatura e il desiderio di arrivare primo assolutamente su ogni pallone – le parole del giocatore a Evertontv -. Spero di fare grandi cose qui all’Everton, e di vincere dei trofei, da parte mia ci sarà la massima dedizione. Carlo Ancelotti mi ha già assicurato che amerò la città e il club, e avrò dalla mia parte i tifosi, perché a loro piacciono giocatori come me – aggiunge il brasiliano -. Fin dall’inizio ho visto quanto l’Everton volesse ingaggiarmi, quanto fosse interessato a portare il mio calcio al club. L’Everton è stata la scelta migliore per me, tenendo conto della storia del club e del fantastico progetto che ha: cercare di competere al vertice della Premier League con un nuovo stadio in arrivo”. Sul sito del Napoli i saluti del club azzurro con un video che mostra alcune prodezze del brasiliano e la scritta “Grazie Allan”.