Calcio, il Napoli non gioca l’amichevole ma ottiene un allenamento allo stadio José Alvalade di Lisbona

Annullata l’amichevole tra Sporting e Napoli che si sarebbe dovuta giocare questa sera alle 20:30 (orario italiano) allo stadio José Alvalade di Lisbona a causa della positività di tre calciatori dello Sporting: Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves e Nuno Santos, risultati asintomatici e già posti in isolamento fiduciario. Il Napoli, però, atterrato nella capitale, ha ottenuto il permesso di sostenere almeno un allenamento nell’impianto del sodalizio portoghese. Il ritorno all’ombra del Vesuvio sarebbe stato comunque previsto subito dopo il match. Alla trasferta non hanno preso parte Mario Rui, Stanislav Lobotka, Adam Ounas, Amin Younes, Fernando Llorente e Arek Milik. Quest’ultimi quattro sono stati ritenuti fuori dal progetto tecnico tattico di mister Gennaro Gattuso. Quella contro lo Sporting Lisbona, quarto nella Primeira Liga, sarebbe stata l’ultima amichevole precampionato per gli azzurri. Dunque, si conclude qui il programma di avvicinamento al prossimo campionato del club partenopeo. Adesso in casa Napoli si pensa subito alla primo impegno di Serie A che scatterà domenica 20 settembre contro il Parma al Tardini.