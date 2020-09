Calcio, il Benevento presenta le maglie della prossima stagione

Il Benevento, come annunciato, ha presentato nella giornata di oggi, le maglie gara ufficiali che saranno indossate durante il Campionato Serie A TIM e della Coppa Italia 2020-2021. Maglie uniche, si legge nel comunicato del club giallorosso, “realizzate da Kappa per il Benevento Calcio in cui la ricerca del particolare fa la differenza e le rende speciali”. La divisa casalinga, ovviamente, è di colore giallorosso. Rispetto allo scorso anno prevede un numero maggiore di strisce verticali che, di conseguenza, hanno una dimensione ristretta, facendo spiccare ulteriormente il contrasto tra i due colori. Rispettata la tradizione con i pantaloncini neri. Presente una bianca con dei richiami giallorossi, allo stesso modo della nera che sarà utilizzata nel pregara. Bordi azzurri per la terza maglia con colore tendente al grigio. Così come accaduto nella passata stagione, quando si sono celebrati i novant’anni, la società ha tenuto in considerazione la prima divisa del 1929 che, come noto, aveva una tonalità azzurra in onore di casa Savoia.