Calcio, i tifosi della Salernitana contestano la società

La società granata, composta da Lotito e Mezzaroma, non è ben vista dai tifosi della Salernitana di tutta Italia. Dopo le contestazioni avvenute nella città campana, arrivano riscontri negativi questa volta dall’Emilia Romagna. La scorsa notte, dinanzi alla sede Rai di Bologna, è comparso un striscione a firma del gruppo Bologna Granata: “Anche da Bologna sarai messo alla gogna, Lotito vergogna”. Analoghe iniziativa vi sono state anche in altre regioni. Il 22 agosto era stato affisso un drappo dinanzi al centro sportivo di Formello (Roma), quartier generale della Lazio. Nello striscione, a firma del Direttivo Salerno, Lotito veniva invitato a restare a Formello in quanto “a Salerno non sei più gradito”. Una settimana dopo, la protesta era arrivata a Coverciano (Firenze). Dinanzi all’ingresso del centro tecnico sportivo della Figc era comparso un drappo con la scritta “No alla multiproprietà” ed il simbolo del cavalluccio marino (logo della Salernitana) stilizzato a indicare la ‘provenienza’ del messaggio. I sostenitori granata, oltre a non aver gradito i risultati sportivi, non accettano che Lotito sia il presidente anche della Lazio e, a tal proposito, il club Generazione Donato Vestuti sta promuovendo “la costituzione di un Comitato per l’Etica e lo Sport”. Un organismo che – affermano suoi promotori – “ha lo scopo di portare all’attenzione delle istituzioni sportive e politiche il tema della multiproprietà nel calcio. Il Comitato chiede, infatti, di vietare del tutto questa forma di controllo di due o più club, in tutte le categorie”.