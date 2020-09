Calcio, formatosi nel Sorrento, approda nel Benevento: Matteo, 14 anni è una perla del centrocampo

Una perla del centrocampo, formatasi in terra costiera, si proietta nel calcio giovanile professionistico, come annunciato da Sorrento Academy . “14 anni. L’età della consapevolezza quasi acquisita. Ma contrastata dal più sano entusiasmo. Il cuor leggero della giovinezza con cui si intraprende una nuova avventura. Quella che il nostro Matteo Ruggiero, centrocampista “box to box” classe 2006 che dopo essersi formato a pieno tra le fila accademiche, è approdato al Benevento. Un altro prodotto rossonero che si accasa presso Le Streghe, Ruggiero, protagonista di un’ottima stagione come tessitore delle trame di gioco rossonere, capitanando la propria categoria a suon di inserimenti fulminanti. Matteo rinfoltisce l’elenco delle punte di diamante partite dallo Stadio Italia e dirette verso settori giovanili professionistici, una traiettoria emozionante e colorata di sogni. Come quelli di Matteo Ruggiero”.