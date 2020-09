Termina 4-0 in favore del Sorrento l’allenamento congiunto con il Vico Equense. A segno, nel primo tempo, capitan Gargiulo Alfonso autore di una doppietta. Nella ripresa fissano il risultato bomber Liccardi ed il neo acquisto Mezavilla. Buon test dei rossoneri in vista dell’esordio in campionato, domenica 27 settembre, allo stadio “Italia” di Sorrento, contro il Nardò alle ore 15.00.