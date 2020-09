Calcio, finisce 1-1 Salernitana-Reggina. I calabresi conquistano il pari all’83’

Finisce 1-1 la prima partita di campionato che ha visto la Salernitana ospitare in casa la Reggina. Dopo un minuto di raccoglimento per l’arbitro De Santis ucciso a Lecce insieme alla compagna, inizia la gara su un campo appesantito dalla pioggia battente di ieri ma che non ha impedito di giocare con una buona prestazione ed una alta intensità granata. Tutino in forma fa girare il gioco ma Menez e Denis mettono paura a Belec. Nella ripresa dopo un buon inizio della squadra campana, sale in cattedra la Reggina che macina gioco e che trova all’82’ il vantaggio con Menez. I granata trovano il pari subito con tiro cross di Casasola. Nel finale ancora Menez e poi Tutino sfiorano la vittoria per le due squadre.