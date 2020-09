Calcio Femminile. Terza sconfitta consecutiva per il Napoli di Marino

Continua la serie negativa per le giocatrici del Napoli Femminile che ieri sera hanno rimendiato un’altra sconfitta. Terza partita di campionato e zero punti in classifica: col Sassuolo le azzurre sono passate in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Di Marino, ma poi si sono fatte recuperare da una dopppietta di Bugeja e dalla rete di Dubcova su calcio di rigore che hanno fissato il risultato finale sul 3-1. Nelle altre due gare di anticipo l’Empoli ha battuto 2-0 la Roma, mentre il Milan ha piegato 3-1 la Pink Bari. Quest’oggi la Juventus affronterà in casa il San Marino Academy, la Fiorentina sarà impegnata in un derby con il Florentia San Gimignano, mentre la Hellas Verona incontrerà l’Inter.

Serie A Femminile – 3a giornata

5 settembre

Milan-Pink Bari 3-1

Empoli-Roma 2-0

Sassuolo-Napoli 3-1

6 settembre

Juventus-San Marino Academy 17:45 (TIMVISION)

Fiorentina-Florentia San Gimignano 17:45 (TIMVISION e SKY)

Hellas Verona-Inter 20:45 (TIMVISION)

Classifica provvisoria