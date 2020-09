Calcio Femminile, Coppa Italia: girone complicato per il Pomigliano ed il Napoli

Nella mattinata di oggi sono stati ufficializzati i gironi della Coppa Italia Tim Vision. Il Pomigliano è stato inserito nel gruppo E. Un gironcino di ferro per le granatine di patron Pipola che ritrovano la Juventus e il Pink Bari. Girone tutt’altro che semplice anche per la Napoli Femminile che, aggregata al girone G, se la dovrà vedere con Sassuolo e Pontedera. Inizio il prossimo 27 settembre e quindi ancora qualche giorno per le squadre campane per rimettersi in forma e partire a tutto gas. Il Napoli, in realtà, ha già iniziato la sua avventura in Serie A, raccogliendo suo malgrado tre sconfitte, con Florentia, Bari e proprio il Sassuolo. Voglia di riscatto, quindi, per la lady-gang di Geppino Marino che vogliono rimettersi in piedi subito. La squadra azzurra ha sperimentato la formula “Open Day” questa settimana, per volontà di Alessandro Maiello, nel tentativo di avvicinare le ragazzine al mondo del calcio. Le piccole hanno incontrato le grandi, le ragazze che giocano in Serie A, si sono divertite ed in gran parte hanno deciso di iniziare la loro avventura con il Napoli Femminile!