Calcio, domani alle ore 15 il sorteggio della Coppa Italia

Dopo aver definito il calendario della nuova stagione di Serie A, la Lega di massima serie è pronta a delineare anche quello che sarà il percorso della prossima Coppa Italia. A detenere il titolo è il Napoli di mister Gennaro Gattuso. Gli azzurri si sono aggiudicati la scorsa edizione dell’ambito trofeo nazionale, il sesto nella storia dei partenopei, battendo in finale la Juventus alla lotteria dei rigori. Nella giornata di domani, così come annunciato dalla stessa Lega di Serie A attraverso il proprio sito ufficiale, saranno stabiliti gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. L’evento avrà alle ore 15.00 presso la sede della Lega Serie A in Via Ippolito Rosellini 4 a Milano.