Calcio, Diawara inserito negli Under 22 regala una sconfitta a tavolino alla Roma

La Roma pareggia la prima partita di campionato con un risultato di 0-0 sul campo ma di fatto perde a tavolino 3-0 per un errore commesso sull’inserimento dei giocatori nella lista dei 25 della rosa. Il giocatore giallorosso, Amadou Diawara, infatti, era stato collocato negli Under 22, nonostante avesse compiuto 23 anni a luglio e nonostante ci fossero ancora 4 slot liberi per gli Over. Questa è la testimonianza che l’errore commesso era in buonafede ma, sta di fatto che il giudice sportivo ha dato i 3 punti in classifica al Verona, facendo scendere la Roma a zero. Non è ancora chiaro se il club della capitale presenterà il ricorso ma è certo che stamane il segretario generale Longo si è dimesso.