Calcio, dal desiderio di lasciare il calcio alla scelta di andare al Vico Equense: Vincenzo De Caro sarà il nuovo portiere azzurro-oro. Si attende l’ufficialità

Vincenzo De Caro indosserà la maglia del Vico Equense per la prossima stagione. Nel pomeriggio di ieri, il portiere classe 2001 ha firmato il contratto ed ora si attende solo l’ufficialità da parte della società. L’estremo difensore, nonostante la giovanissima età ed un importante curriculum, qualche mese fa aveva deciso di appendere le scarpette al chiodo ed aveva motivato la sua scelta così: “Ho giocato tanti anni nelle piazze più importanti e calde della Campania, come Sorrento, Palmese, Agropoli, Castel San Giorgio, Scafatese e mi sono sempre trovato bene perché sono un ragazzo che si fa voler bene da tutti, rispettoso e motivato. Quest’anno però non è andata al meglio, ho cambiato tre squadre in sei mesi”. Il giocatore nativo di Torre Annunziata spiega la sensazione di abbandono che ha provato e che gli voleva far gettare la spugna: “In otto anni di calcio non ho mai ricevuto un euro. Mai! Mi hanno sempre promesso un rimborso, ma non ho mai avuto nulla. Io sono contro la regola degli Under, siamo numeri e quello che non capiamo che ti chiamano o ti scelgono perché sei di quella annata, non ti chiamano perché sei forte o scarso. Tante squadre mi hanno chiamato appunto perché ero 2001 senza neanche vedermi come giocavo o senza neanche sapere chi fossi”. E poi c’è un aneddoto che lo riguarda: “Addirittura una volta una squadra mi chiamò senza avermi mai visto giocato. Mi dissero che erano sufficienti le mie foto sui social, assurdo! Sono deluso anche da certi atteggiamenti di qualche allenatore, che dopo quattro mesi che ero nella sua squadra non si ricordava il mio nome, oppure mi chiamava con nomi diversi”.