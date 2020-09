Calcio – Coppa Italia, Juve Stabia-Tritium: mister Padalino in conferenza stampa

Nella giornata di ieri mister Pasquale Padalino ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Di seguito le parole dell’allenatore stabiese: “Ho idea degli 11 da schierare ma il gruppo rodato non sarà possibile definirlo domani perché stiamo parlando di 25 giorni di lavoro di una squadra che ancora non è completa e che necessita di un test probante che ci dirà almeno dal punto di vista fisico come stiamo. Per un giudizio più preciso, poi, ci vorrà almeno qualche altro incontro, soprattutto nel momento in cui avremo a disposizione tutti i componenti della squadra”. Nei giorni scorsi il presidente Manniello ha venduto le sue quote a Langella ed il mister commenta così: “Il passaggio di proprietà ha sciolto alcuni nodi: per quanto riguarda le entrate e le uscite può determinare uno sblocco che fino ad oggi è stato forse il problema principale, rispetto alle dinamiche che normalmente viviamo in questa finestra di mercato”. “La Coppa Italia è il primo obiettivo ed il nostro unico per il momento, poi da giovedì ci concentreremo su quella che è la successiva partita, cioè Monopoli in casa, per il campionato. Spero ci siano dei miglioramenti che danno un senso a questi giorni di lavoro sia da un punto di vista fisico che tattico e che, quei principi che abbiamo leggermente sfiorato, vengano messi in pratica, tenendo conto che non abbiamo mai fatto un’amichevole e che quindi non abbiamo quella conoscenza necessaria del proprio compagno di reparto e non solo. Un errore di tale natura che potremmo commettere, sarà giustificato”. Per quanto riguarda poi un possibile sciopero dei giocatori della serie C, Padalino afferma: “nella condizione in cui sono adesso, uno sciopero lo potrei vedere anche positivo ma non lo vedo positivo perché nei nostri campionati ogni anno c’è sempre qualcosa da risolvere che andrebbe rivisto definitivamente, ma non a ridosso di un campionato”. Per ciò che concerne i calciatori a disposizione ma che potrebbero andare verso altre mete: “Tonucci e Troest se vengono convocati sono giocatori della Juve Stabia, le situazioni vanno analizzate singolarmente anche a seconda della loro scadenza di contratto. Molti dei nuovi acquisti hanno già una loro storia con trascorsi in B o in A ed hanno solo confermato ciò che di buono hanno sempre fatto, lo stesso che ci ha convinti a portarli a Castellammare. Il girone in cui siamo inseriti è pesante e tosto ma non devo spiegarlo io a loro perché la loro esperienza li porterà ad avere un proprio pensiero”