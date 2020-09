Calcio, continuano le proteste dei tifosi della Salernitana e intanto i rinforzi arrivano dalla Lazio

Sabato prossimo alle ore 14 ci sarà il fischio iniziale della nuova stagione calcistica della Salernitana, che vede lo scontro in casa con la Reggina. Nel frattempo, continuano le proteste dei tifosi da tutta Italia che vorrebbero Lotito lontano dalla squadra granata: un altro striscione è infatti comparso sull’autostrada A4, nei pressi di Vicenza, su cui c’è scritto: “Da nord a sud Salerno non ti vuole. Lotito…”. Intanto, però, gli affari di mercato proseguono proprio con la Lazio, altra società di proprietà di Lotito, da cui provengono Tiago Casasola, Cristiano Lombardi e Antreas Karo, in attesa che giungano altri rinforzi da mettere a disposizione di mister Castori. Nel pomeriggio di oggi, alle 16:30 ci sarà un allenamento congiunto con la Paganese a Polla, dove anche lì i tifosi granata hanno lasciato il segno: uno striscione è comparso all’esterno dello stadio che recita: “Lotito-Mezzaroma-Fabiani via da Salerno”.