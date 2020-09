Calcio, composizione gironi di serie C e sorteggio calendario

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha stabilito la composizione dei 3 gironi della Serie C per la stagione 2020-21. Picerno e Bitonto, non ammesse al campionato, saranno sostituiti da Foggia e Bisceglie che finalizzeranno a breve le procedure di iscrizione. La Juve Stabia sarà nel girone C, insieme alla neopromossa Turris. Di seguito i 3 gironi:



Girone A: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate

Girone B: Arezzo, Carpi, Cesena, Alma J. Fano, Feralpi Salò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina,Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro

Girone C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, Foggia, Bisceglie.

Nella giornata di oggi, sono usciti anche i calendati e di seguito riportiamo quello della squadra gialloblu: