Calcio, Benevento: rinnovo per Christian Maggio e Piergraziano Gori

Non solo acquisti e cessioni: in casa Benevento si lavora anche per i rinnovi! Le prime riconferme importanti ad apporre la firma sul rinnovo contrattuale con la squadra sannita sono stati i due elementi cardine di questa squadra, Capitan Maggio e Ghigo Gori. Il primo, veterano della serie A, la ritrova dopo che l’aveva lasciata con la maglia azzurra e con tutta l’intenzione di rimanerci. Ghigo Gori, invece, corona la sua favola dopo un’ultima stagione da terzo portiere, alla ricerca della presenza nella massima serie all’età di 40 anni. Recordman di presenze con i Sanniti, l’estremo difensore pugliese la prossima stagione entrerà nello staff di preparatori dei portieri Giallorossi. Il comunicato della società sannita:”ll Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale dei calciatori Piergraziano Gori e Christian Maggio. Ghigo Gori, decima stagione in giallorosso, quattro promozioni e 161 presenze, e capitan Maggio, 55 presenze e 5 goal, hanno sottoscritto con il club sannita un contratto fino al 30 giugno 2021″.