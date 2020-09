Calcio, apertura degli stadi. La Turris: “per i nostri abbonati siamo già pronti”

La Turris accoglie con fiducia l’apertura odierna del ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora, sul ritorno del pubblico in occasione delle competizioni sportive all’aperto nel limite di mille spettatori, misura già applicabile alle imminenti semifinali e finali degli Internazionali di tennis.

“Qualcosa finalmente si muove – commenta il presidente Colantonio in attesa di leggere nel dettaglio i provvedimenti ufficiali -. Se il criterio, come ha precisato il ministro, è quello di poter garantire distanziamento e prenotazione del posto a sedere, noi allo stadio Liguori siamo già pronti per i nostri abbonati, avendo utilizzato un sistema di assegnazione dei sediolini numerati pienamente rispettoso di distanze e cautele. Speriamo di poter aprire le porte al pubblico già dalla prima gara casalinga di campionato”.