Calcio, ancora in fermento il mercato del Sorrento. Nei prossimi giorni le ufficialità

Il mercato del Sorrento è ancora in fermento. Dopo l’annuncio della new entry Basile, a breve arriverà anche l’ufficialità di Reale e, secondo i colleghi di Metropolis, il direttore sportivo Antonio Amodio avrebbe puntato anche Francesco Somma, esterno di fascia destra adattabile in tutti i ruoli della corsia. Classe 2003 e nativo di Castellammare si Stabia, Somma è cresciuto nel settore giovanile del Napoli ed ora avrà la possiblità di giocarsi un posto da titolare proprio con Basile. Sembra essere ai saluti, invece, Velio Raimondi, rientrato dal prestito dopo l’esperienza con il Nola. Il difensore centrale potrebbe tornare a vestire proprio la maglia bianconera: Amodio e il direttore sportivo Gigi Pavarese dovrebbero riuscire a trovare un accordo a breve.