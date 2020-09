Calcio, amichevole Nocerina-Sorrento sospesa per eccessivo agonismo. Amodio: “qualcuno ha deciso che dovevamo andare via”

L’allenamento congiunto tra la Nocerina ed il Sorrento non è finito bene. La squadra costiera, al termine dei 10 giorni di ritiro a Nusco, si è recata nel pomeriggio presso lo Stadio “San Francesco”, per disputare un’amichevole con la squadra salernitana ma qualcosa è andato storto; come comunicato da entrambe le società, infatti, la partita pare sia stata sospesa al 20′ perché le due compagini erano troppo focose e per cui non ci sarebbero stati gli estremi per continuare. Non è dello stesso avviso, invece il d.s del Sorrento, Antonio Amodio, che è certo che: “Non è successo niente di che tra le due squadre. Un po’ di gioco duro è maschio, in pratica sono cose che capitano spesso in occasione di amichevoli tra squadre di pari categoria. Tutto sembrava molto risolvibile, ma poi qualcuno ha deciso che dovevamo andare via”.