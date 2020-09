Calcio, amichevole di lusso per il Benevento prima dello “scontro” tra i fratelli Inzaghi nella prima di campionato

Il caso di Aurelio De Laurentis, risultato positivo al Covid-19, ha allertato tutti i presidenti di serie A che ieri sono entrati in contatto con lui, durante la riunione federale della Lega. Tra questi vi è Oreste Vigorito del Benevento che, una volta appresa la notizia, sua sponte, si è messo in isolamento in attesa del risultato del tampone che effettuerà domani. Il patron sannita si è detto comunque tranquillo in quanto ha tenuto le debite distanze dal collega De Laurentiis. Sempre a causa del Covid-19 il Benevento ha rallentato la sua preparazione annullando tutte le amichevoli previste nel ritiro in Austria ed avrà la sua prima sfida sabato 12 settembre contro la Reggina di Mimmo Toscano, squadra neopromossa in B. Il 19 settembre, invece ci sarà la prima giornata di campionato ed, ironia della sorte, Pippo Inzaghi nella sua prima partita in serie A alla guida del Benevento si ritroverà contro la Lazio del fratello Simone, in uno stadio, l’Olimpico, insolitamente ma obbligatoriamente vuoto.