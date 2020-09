Sessione d’allenamento pomeridiano per i Rossoneri in vista del primo impegno stagionale in programma Domenica 27 Settembre contro il Nardó. Lo Stadio Italia sarà il palcoscenico dei ragazzi di mister Fusco che fronteggeranno i pugliesi guidati da mister Ciro Danucci. Ecco alcuni flash della training session di ieri seguiti dalle parole del neo difensore rossonero Vittorio Terminiello.