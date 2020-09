Calcio, alle 20:45 Olanda-Italia, le formazioni ufficiali

Dopo l’1-1 con la Bosnia, scende nuovamente in campo l’Italia per la seconda gara di Nations League stasera alle 20.45. Ad Amsterdam, gli Azzurri di mister Roberto Mancini affronteranno l’Olanda affidata a Lodeweges, che è andato a sostituire Ronald Koeman, finito al Barcellona. Sono sette i cambi operati dal commissario tecnico Mancini ed occhi puntati su Ciro Immobile, capocannoniere della serie A con i suoi 36 goals nella passata stagione e vincitore della Scarpa d’Oro . Ci sarà ancora Lorenzo Insigne tra i titolari mentre in difesa giocano Chiellini, Spinazzola e D’Amborsio. A centrocampo esordio in Nazionale per Locatelli.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne. Allenatore. Roberto Mancini.

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes. CT: Dwight Lodeweges.