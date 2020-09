Calcio, alle 12:30 Parma-Napoli con due novità a sinistra per gli azzurri

Alle 12:30 scende in campo il Napoli di Gattuso che affronterà al Tardini il Parma di Liverani. A sorpresa la formazione azzurra vede la presenza di Lozano a sinistra dal primo minuto ed Hysaj in sostituzione di Mario Rui. Per il resto nessuna novità: i tanti che speravano di rivedere Meret tra i pali, dovranno attendere perché ad oggi Rino preferisce ancora una volta il colombiano Ospina.

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese

NAPOLI (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne