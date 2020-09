Alla vigilia della partita di Coppa Italia di domani pomeriggio alle 15, che vede la Juve Stabia in trasferta a Pisa, mister Padalino ha rilasciato delle dichiarazioni: “Gare ravvicinate, un impegno di troppo anche per come stiamo affrontando questo inizio di campionato e questa seconda gara di Coppa Italia, soprattutto perché giochiamo contro una squadra di una categoria superiore, forse anche due: non mi riferisco alla categoria in sé ma per la nostra condizione attuale e come sono messi loro come squadra, con compattezza e conoscenza, ovviamente c’è una differenza sostanziale. Questo può essere anche percepito ma lo dobbiamo vivere, invece, come un ulteriore momento di crescita che passa attraverso un confronto con una squadra di serie B che ci può solo insegnare. Non giocheremo con gli stessi di domenica, cercando di far recuperare il più possibile soprattutto coloro che hanno pagato un prezzo più alto rispetto ad altri e che dovremo tutelare anche in previsione di Vibo e Catania. Poi immagino che le problematiche siano uguali per tutte le squadre, tranne che per quelle che non hanno superato il turno, ma soprattutto le trasferte che sono a distanza ravvicinata sono difficili da recuperare. Più partite siamo in grado di fare e più la conoscenza tra i giocatori si stringe”. Lia e Mastalli infortunati salteranno qualche partita e a tal proposito il mister afferma: ” Lia si allena a parte perché dovrà subire un intervento mentre Mastalli ha sono un edema e la sua presenza in campo avverrà fra un paio di gare, magari per Catania o Francavilla addirittura. Domani in campo ci sarà qualche adulto con esperienza ed i ragazzini, che sono parte integrante della rosa, avranno sicuramente l’entusiasmo di volersi mettere in mostra per affrontare tale esperienza per la prima volta”. ” Per quanto riguarda Allievi, le scelte quando le fai pensi siano giuste per cui prima di schierarlo in campo contro il Monopoli sono state fatte attente valutazioni, anche in previsione di quelli che sono i prossimi impegni. Il suo errore contro il Monopoli deve essere circoscritto alla partita, non ci sono condizionamenti esterni legati al mercato, anche perché il giocatore ha chiaramente espresso alla società e al sottoscritto il desiderio di restare. L’errore tecnico sarebbe potuto capitare a chiunque e gli servirà di esperienza. Per quanto riguarda il mercato, di ufficiale non c’è nulla, solo interessamenti: alcuni obiettivi li abbiamo raggiunti, altri sono troppo onerosi e fino al 5 ottobre saremo figli degli eventi di mercato e subito dopo tracceremo un percorso migliore da fare come protagonisti”. Su Fazio non mi vorrei esporre, io faccio il mio e sono disposto ad aiutare gli altri ma non voglio essere giudice tra 2 parti che hanno affrontato la trattativa. Fazio ha fatto delle richieste ma io, essendo un dipendente della Juve stabia, ho vovuto rimanere neutro. Devo gestire 25-30 giocatori, Fazio ha pensato a se stesso ed il presidente ha fatto determinate dichiarazioni, tutto qui”.

Convocati:

Foto 2 di 2



Portieri: Lazzari, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Troest, Tufano.

Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Scaccabarozzi, Selvaggio.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Romero, Stoecklin.

Indisponibili: Esposito, Lia, Maresca, Mastalli, Russo.

Squalificati: nessuno