Calcio. Addae saluta la Juve Stabia e parte per la Romania

Inizia una nuova avventura per Bright Addae. Il centrocampista ghanese, dopo ben nove anni trascorsi nel calcio italiano con indosso le maglie di Parma, Crotone, Ascoli e Juve Stabia (244 presenze e 18 gol), saluta la penisola per fare scalo in Romania. Il calciatore classe 1992, ritenuto fuori dai piani tecnico tattici del neo mister delle vespe Pasquale Padalino, ha rescisso il proprio contratto con la società gialloblù che durava fino al 2021, dicendo addio al club campano dopo solo una stagione. Bright Addae ha salutato l’Italia e quindi la città di Castellammare per legarsi all’Hermannstadt. Si tratta di una formazione della massima serie rumena con sede nella città di Sibiu in Transilvania. Il possente mediano nell’ultima stagione con la divisa delle vespe, dove è arrivata una dura retrocessione in Serie C, ha totalizzato 29 apparizioni e 2 gol. Dunque, dopo anni d’Italia, Bright Addae si prepara a vivere una nuova esperienza con la maglia dell’Hermannstadt.