Bruno Barbieri in “4 Hotel” tra la costa di Amalfi e Sorrento

Lo avevamo anticipato durante le riprese in costiera amalfitana ad ottobre 2019. Lo chef Bruno Barbieri ha scelto “4 hotel” tra la costa di Amalfi e Sorrento per il suo omonimo programma in onda su Sky Uno con la nuovissima stagione, per una vera vacanza Made in Italy con gli albergatori Carmen, Anna, Alessio e Barbara. Villa Alba d’Oro, Diecisedici, Hotel Marmorata e Relais Palazzo del Barone (Massa Lubrense) gli alberghi in gara. Chi vincerà la sfida?

La terza stagione di ‘4 Hotel’ prevede 8 puntate (tutte registrate prima dell’emergenza coronavirus). Le diverse strutture ricettive in gara, quattro per ogni località, di diversa fascia di prezzo e categoria, si contenderanno il premio di 5.000 euro da investire nella propria attività. Una volta effettuato il check-in il giudice Barbieri, che guiderà gli albergatori nella visita ai propri competitor, avrà l’occasione di valutare e sperimentare tutti i vari aspetti degli hotel in gara: l’accoglienza, la pulizia, i servizi, la colazione. Alla fine di ogni episodio, grazie ai suoi voti – da 0 a 10 per le 4 categorie – potrà ribaltare o confermare il totale provvisorio risultante dai voti degli albergatori, per decretare il vincitore.

Quest’anno il viaggio di 4 Hotel toccherà la Versilia, la Penisola sorrentina, il lago di Garda, il Chianti, le Marche, la Val Rendena in Trentino Alto Adige, la Tuscia e Palermo. La puntata in cui sarà protagonista il nostro territorio, andrà in onda martedì 22 settembre alle ore 21:15 su Sky Uno.