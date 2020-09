Brian May dei QUEEN è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi “Jimi Hendrix per me ha qualcosa di sovrannaturale”

Brian May dei QUEEN è stato eletto miglior chitarrista di tutti i tempi dai lettori dell’autorevole rivista inglese Total Guitar, battendo altri grandi come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Eddie Van Halen, Jimmy Page e molti altri.

Brian May ha dichiarato:

“Sono senza parole e devo dire che non me lo aspettavo assolutamente. Mi commuove sapere che le persone hanno una tal considerazione di me. Non mi illudo certo di essere tra i migliori chitarristi dal punto di vista tecnico. Il risultato mi fa pensare che quello che ho fatto è stato apprezzato dalla gente e questo per me significa molto. Non dirò mai di essere un grande chitarrista nel senso di ‘virtuoso’. Io cerco di suonare con il cuore e questo per me è quello che conta.

Jimi Hendrix per me è il numero uno e l’ho sempre detto. Lui è qualcosa di sovrannaturale, come se fosse venuto da un pianeta alieno e non so come abbia fatto a fare quel che ha fatto”.