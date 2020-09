“Boss in Incognito” a Minori: questa sera su Rai 2 l’imprenditore del Limone IGP

Dopo due anni, torna in onda domani, 8 settembre, in prima serata il docu-reality di Rai 2, Boss in incognito. Si tratta della sesta stagione del programma che racconta l’avventura degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare sotto mentite spoglie, per una settimana, insieme ai loro dipendenti.

Questa sera il protagonista su Rai 2 è Costieragrumi con De Riso e la sua azienda a Minori che dal 1927 valorizza al massimo uno dei prodotti iconici che ha reso grande la costiera amalfitana nel mondo: il Limone IGP. Costieragrumi da una tradizione familiare ricca di esperienza e passione per la coltivazione di questo frutto baciato dal sole, e sono pronti a rivelarvi tutti i retroscena nel programma targato Rai.

In azienda verrà detto che si sta girando “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai che aiuta a ricollocare alcune persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, sottoponendole a un training di una settimana. Durante questo periodo, i boss, mettendosi in gioco e fingendosi lavoratori apprendisti, avranno l’opportunità di conoscere meglio i propri dipendenti, le loro storie, le condizioni in cui lavorano, e potranno scoprire criticità e punti di forza delle proprie aziende.

Prima, durante e dopo le riprese: lo riconoscete? Non perdete l’appuntamento di stasera su Rai2, alle 21,20, con Boss In Incognito – scrive lo staff di Costieragrumi.