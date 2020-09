Borsa lavoro a Maiori ritardi nei pagamenti

Il Covid 19 ha causato un emergenza sanitaria ma anche sociale ed economica senza precedenti . Il turismo, il settore principale dell’economia in Costiera, è stato durantemente colpito con prenotazioni annullate conseguenza dell’ impossibilità di turisti stranieri di spostarsi dai loro paesi.

Molte persone sono rimaste senza lavoro e alcun sostegno economico e,non ricevendo nessun bonus e beneficio, come è stato possibile perchè la legge lo ha consentito per alcuni parlamentari.

Il comune di Maiori ha previsto comunque con una ordinanza borse lavoro di sostegno a residenti che hanno subito un disagio a causa di questa epidemia. Purtroppo qualche ragazzo che ha prestato la propria opera ancora alcun il pagamento dopo quasi due mesi di lavoro. Davvero assurdo. Come si vuole alleviare il disagio dei cittadini?