Baronissi (Salerno): Ikea nega ingresso a un ragazzo senza mascherina perché autistico

Baronissi (Salerno). L’Ikea nega l’ingresso a un ragazzo senza mascherina: il ragazzo in questione era autistico. Lo riporta Salerno Today. Al personale sorvegliante degli ingressi Ikea di Baronissi non è stata sufficiente la spiegazione e neppure un’autocertificazione del genitore che tentava di far comprendere come suo figlio, per le condizioni di salute, fosse esonerato dall’obbligo di indossare la mascherina e che, dunque, avrebbe potuto accedere.

A denunciare quanto accaduto, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: “Non c’è stato verso, discussioni prolungate e attese fino a quando il giovanotto autistico, già tanto provato dall’emergenza coronavirus, ha cominciato a dare segni di inquietudine connessi al suo stato e ha dovuto,insieme alla sua famiglia, rinunciare all’ingresso ai magazzini. Disinformazione? Incapacità? Insensibilita’? Insolenza? Certo è che non è stata una bella storia. Tutt’altro! Certamente Ikea chiarirà”. La solidarietà di Valiante alla famiglia: In attesa Baronissi esprime affettuosa e piena solidarietà al giovane e alla sua famiglia. Spero sia l’ultimo caso! Fonte: Salerno Today