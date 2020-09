Barbara D’Urso rifiuta La Bibbia: messa in seria difficoltà dal Profeta Eliseo Bonanno non sa rispondere a domande semplici sul Sacro Testo

Gravi reazioni sui socia sia di telespettatori che di fedeli nel Signore Cristo Gesù contro Barbara D’Urso dopo le puntate andate in onda in diretta del 21 e 22 Settembre 2020 di Pomeriggio Cinque. La conduttrice è stata pesantemente criticata da tutta la comunità on-line dopo aver avuto un atteggiamento molto duro, superficiale approssimativo e per niente professionale nei confronti di Eliseo Bonanno invitato in collegamento in diretta dalla sua abitazione di Cerveteri. Eliseo Bonanno per chi lo conosce e lo segue sa che è seguito da oltre diecimila persone, ha pubblicato oltre 3 mila video sul suo canale youtube “ La sana Dottrina” in cui spiega passo dopo passo la Sacra Bibbia e quindi diffondendo la parola di Cristo Gesù. Fratello Bonanno era stato invitato a parlare già il giorno 21 Settembre collegamento rinviato a causa di problemi tecnici e in quella occasione aveva invitato cortesemente la giornalista D’Urso a portare una Bibbia in giorno dopo ma la conduttrice apparsa superficialmente urtata, infastidita oltre che ad appellarlo “santone” per tutta la diretta aveva risposto “ la Bibbia è sul mio comodino e non facciamo questi teatrini”. Sarebbe stata proprio questo l’inizio di tanta ribellione sui social con messaggi che hanno incominciato a mettere seriamente in dubbia la professionalità di Barbara D’Urso per quanto riguarda temi delicati , profondi che riguardano la fede di milioni di persone, in fatti davanti a chi ti chiede di leggere la Parola di Cristo Gesù non bisogna mai tirarsi indietro anche per una forma di rispetto. Il peggio del peggio che ha segnato ed evidenziato definitivamente la totale impreparazione,superficialità arroganza sull’argomento con una consistente maleducazione è avvenuto quando il giorno dopo Eliseo Bonanno riuscendo ad avere la parola ha giustamente fatto notare la sua preparazione e buona fede con semplici parole e semplici domande alle quali la D’Urso non solo non sapendo rispondere e appresa la sua triste realtà ha schioccato le dita in faccia a Eliseo Bonanno invitandolo a fare in fretta come si fa un piccolo cucciolo domestico un atteggiamento poco professionale che ha urtato milioni di telespettatori. Bonanno sempre molto tranquillamente ha ripreso la sua dignità spiegando che se si presenta un ospite per due giorni con l’appellativo denigratorio di “santone” si lede volontariamente la sua dignità non è nè corretto nè onesto. Ha dichiarato che resta totalmente disponibile per un confronto face to face a viso aperto con chi lo accusa di qualsiasi cosa e che fino al momento in cui non riceverà delle scuse lui chiamerà la D’Urso solo “ Barbarella”. Oggi pomeriggio alle 17:30 su canale 5 vedremo se “Barbarella” sarà pronta a fare un passo indietro o vorrà continuare con giornalismo da 0 spaccato come è stato definito dai commenti sui social.

Marina Bozza