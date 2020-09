Automobilismo, Paolo Staiano sbaraglia la concorrenza nello “Slalom dei Trulli”

Domenica scorsa la Puglia è stata palcoscenico della terza tappa del Campionato italiano Slalom ACI Sport, che recupera il suo calendario con l’ottava edizione dello “Slalom dei Trulli”. In uno dei percorsi più caratteristici ma anche tra i più complicati del circuito italiano, la gara si è svolta a tutta velocità sulla strada che da Monopoli conduce alla Selva di Fasano (SP 113 Monopoli-Castellana), lungo un percorso di 3500 metri scanditi da sedici barriere di rallentamento. Nella classe 1600 si è imposto un vicano, Paolo Staiano che ha tenuto la sua Peugeot 106 in testa al Gruppo N annientando gli altri partecipanti, grazie ad un’ottima performance. Ora la prossima tappa per Staiano ed il suo team è nella splendida terra sicula e, precisamente, sui tornanti di Rocca Novara, il 26 e 27 settembre. La gara dell’isola è una competizione molto ambita per la spettacolarità del tracciato e per la suggestiva location al confine tra i monti Peloritani ed i Nebrodi che tanto piace agli automobilisti ma anche ai visitatori che ogni anno vi si recano per vacanza.