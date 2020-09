Noto in penisola sorrentina e oltre, per essere il leader di una azienda di impiantistica industriale del freddo e del caldo per alberghi e ristoranti, ma anche per la sua passione sfegatata per auto e motori. Socio attivo di Club automobilistici, al matrimonio si presentò con una fiammante Ferrari . Ma l’amore per il lavoro , per la famiglia e per i motori non gli fa dimenticare la solidarietà. In un post del suo profilo scrive:

Per il mio compleanno quest’anno, sto chiedendo donazioni per Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo. Qui sotto sono disponibili informazioni su Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer.

La cura, la salute e il benessere del bambino sono gli obiettivi della Fondazione Meyer. Per questo:

– Dedichiamo i nostri sforzi al sostegno della ricerca scientifica, puntando anche sul talento dei giovani e sulla collaborazione con altre realtà europee e nord americane.

– Investiamo nei progetti innovativi di eccellenza sanitaria garantendo anche il supporto al continuo aggiornamento tecnologico alle strumentazioni medico scientifiche.