Auguri alla senatrice Liliana Segre per i suoi 90 anni anche da Piano di Sorrento di cui è cittadina onoraria

Oggi, giovedì 10 settembre, la senatrice a vita Liliana Segre compie 90 anni. Una donna forte e coraggiosa, testimone della Shoah. Per decenni ha raccontato l’orrore visto e vissuto nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove era stata deportata nel gennaio 1944, quando aveva appena 14 anni.

In occasione del suo compleanno tantissimi i messaggi di auguri, tra i quali quelli del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che così scrive su Facebook: “Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre la quale ha contribuito nel corso degli anni, con la sua forza morale e la sua testimonianza personale, a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale. Grazie senatrice Segre. Grazie per l’impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione”.

Anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con un post su Facebook, ha voluto rivolgerle un messaggio di auguri: “Auguri di buon compleanno alla senatrice Liliana Segre, una donna straordinaria che dà lustro all’Italia. La sua vicenda ha contribuito in maniera determinante a far risvegliare la memoria storica e civile del nostro Paese ed è da esempio per tutti, in particolare per le giovani generazioni. In un’Italia percorsa da episodi di violenza e intolleranza, è ancora più importante e ineludibile oggi il richiamo di Liliana Segre, con le sue parole e la sua testimonianza per il rispetto dei valori umani universali. Un grande abbraccio”.

Ed anche la città di Piano di Sorrento, di cui la Segre è cittadina onoraria dal novembre 2019, rivolge il suo augurio alla senatrice in questo giorno così importante.