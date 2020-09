Atrani, un addetto stampa per il comune. La paga? 100 euro al mese

Peccato che il corrispettivo immaginato per la retribuzione delle prestazioni richieste al professionista, cui il servizio di addetto stampa verrà affidato, non spicca certo per la generosità della cifra, al punto da rappresentare un piccolo record. Per le prestazioni, oggetto del presente affidamento, è previsto un corrispettivo omnicomprensivo pari ad € 1.500,00 (annui, ndr) dietro presentazione di idonea documentazione di spesa e previa verifica, da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa, del corretto svolgimento delle prestazioni.

Da questa cifra, inoltre, andranno sottratte le tasse e i contributi.

QUI LA DELIBERA.