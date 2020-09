Atrani ricorda. Dieci anni fa l’esondazione del Dragone con la scomparsa di Francesca. Una tragedia che può ripetersi in costa d’ Amalfi . Una giornata terribile, con la pioggia che martellava mentre Positanonews dava l’allarme di una tragedia annunciata , per la quale le istituzioni non fecero quasi nulla, nonostante gli accorati appelli di Luigi Amato sulle nostre pagine e su quelle di E’ Costiera

La cronaca fu difficile , le scene che si presentavano ai soccorritori raccapriccianti . Sparì Francesca che arrivò lontano sul mare sulle sponde della Santa Trofimena protettrice della sua Minori e della Costiera amalfitana .

In quel momento Francesca stava lavorando in un bar di Piazza Umberto I, quando la furia del Dragone piombò nel locale. Non riuscì a mettersi al riparo in tempo e fu inevitabilmente trascinata in mare. Fu ritrovata ventitré giorni dopo in Sicilia.

Il Comune di Atrani ricorderà questa tragedia alle 17 di domani.

Il pericolo c’è sempre dietro l’angolo, sopratutto dopo questi incendi di questa estate, bisogna monitorare il territorio da Positano a Praiano, Amalfi, Ravello, Minori, Maiori.

Non dimentichiamoci che già l’anno scorso ci sono state frane ovunque sulla Costiera amalfitana. Bisogna tenere sempre alta la guardia e la politica deve pensare alla prevenzione già da ora per questo autunno

Intanto piangiamo ancora la morte di Francesca Mansi, e siamo vicini alla famiglia per il suo ricordo.