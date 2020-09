Atrani. Alle 17.00 di oggi , in piazza Umberto I, c’è stato il ricordo doloroso della tragedia accaduta esattamente 10 anni fa quando, il 9 settembre 2010, una tremenda alluvione colpì con violenza la città della costiera amalfitana. Il fiume Dragone ruppe gli argini ed esondò, invadendo la stradina principale di Atrani. Il fango travolse tutto quello che trovò sul suo cammino fino ad arrivare in Piazza Umberto I, allagando i negozi. In un bar di quella piazza lavorata la giovane Francesca Mansi che fu travolta e trascinata in mare dalla forza dell’acqua mista a fango. Le sue ricerche continuarono per quasi un mese fino a quando, il 2 ottobre, il suo corpo senza vita venne ritrovato nelle acque della Sicilia.

In tanti oggi hanno partecipato alla commemorazione del tragico evento e ricordando la giovane Francesca, la cui vita è stata spazzata via insieme a tutti i suoi sogni. Struggenti le parole di Don Carmine Satriano.

(La diretta è della pagina Facebook del Comune di Atrani)