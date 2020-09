Atrani ( Salerno ) Localita’ Scoglio a pizzo di Atrani, riflessione su un lavoro di fine estate.. sembra tutto in relax, lavori in economia con cantiere all’aperto e transenne rimuovibili.. rifacimento delle parti erose dal mare colmando I “buchi” .. con malta e mattoni forati.. come 1° intervento .. L’opera sara’ completata sicuramente a regola d’arte, sotto la direzione del direttore dei lavori e dall’impresa nonche’ dal committente che nn ci e’ dato sapere perche’ inavvertitamente non e’ stato affisso il Cartello informativo. Il post di Rosario Dipino nel paese della costa d’ Amalfi fa riflettere

