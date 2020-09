Atrani, il sindaco Luciano de Rosa Laderchi ringrazia chi lo ha sostenuto nella candidatura alle Regionali: “596 volte grazie”

Atrani. Il sindaco Luciano de Rosa Laderchi, con un post sulla sua pagina Facebook, ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto nella candidatura alle Regionali: «Care amiche e cari amici, nel famoso “giorno dopo” il rischio di analizzare i risultati senza la dovuta lucidità, con la possibilità anche di cadere nella retorica, è dietro l’angolo. Si passa dal masochismo nel passare al setaccio tutti gli errori compiuti all’auto esaltazione nel gridare al trionfo. Ecco perché voglio soffermarmi sull’unico dato oggettivo che si ha a disposizione: 596. E voglio ringraziarvi di cuore ad uno ad uno, perché è un onore per me essere il secondo candidato per numero di preferenze all’interno della Circoscrizione di Salerno per i Democratici e Progressisti. Mi avete sostenuto con tantissima stima, affetto, fiducia, convinzione nel cambiare le cose e nel portare la voce della Sinistra campana all’interno del Consiglio Regionale. Non lo so se ci sarà, come Democratici e Progressisti, attribuito un seggio. Me lo auspico e sarebbe importantissimo. Questa situazione d’incertezza, però, ci fa toccare con mano la sofferenza che provoca una Sinistra divisa. Se la Sinistra fosse andata unita in coalizione saremo qui a raccontare una storia diversa. Da oggi, senza avere fretta che, come risaputo, è cattiva consigliera, voltiamo pagina e andiamo avanti con convinzione. La stessa convinzione che ho avuto nell’affrontare questa campagna elettorale, data dalla consapevolezza che in molti posti ho visto storie e persone che si riconoscevano nella giustizia sociale, nel lavoro come diritto inderogabile, nel nostro ambiente da salvaguardare per un futuro migliore. Sono stato sempre al loro fianco, dalla parte di chi, in politica come nella vita, alle vuote grida, all’odio strillato per raccoglier consenso, preferisce un ‘altra cosa: il lavoro e la serietà. Quindi, 596 volte grazie. Con il cuore e con la testa».