Atrani, il sindaco Luciano De Rosa Laderchi non riesce a conquistare un posto in Consiglio Regionale. Problemi in vari seggi della costiera

Atrani. Il primo cittadino Luciano De Rosa Laderchi, l’unico sindaco della costiera amalfitana candidato alla Regione Campania con i Democratici Progressisti a sostegno di Vincenzo De Luca, non riesce ad essere eletto. Ad Atrani il PD ha stabilito un record conquistando l’85% dei consensi, mentre il primo cittadino Luciano De Rosa Laderchi ha ricevuto 180 voti, un bel risultato che purtroppo non basta per conquistare un posto in Consiglio Regionale, anche se per lui rappresenta una bellissima soddisfazione. Il secondo è stato Andrea Cretella e poi Cascone.

Non pochi i problemi verificatisi sia ieri che oggi nei seggi di molti paesi della costiera amalfitana, in particolare in quelli di Atrani, Ravello, Positano, Amalfi, Maiori. Nella giornata di ieri in alcuni seggi, al fine di evitare assembramenti, si è votato fino a mezzanotte. Anche nella giornata odierna le operazioni di spoglio hanno richiesto molto tempo.

Positano termina lo spoglio delle schede alle 22.37 con l’ultimo seggio di Montepertuso.