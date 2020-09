Atrani, fino al 31 dicembre 2020 riduzione del 50% del canone mensile per le aree di parcheggio e sosta a pagamento

Atrani, costiera amalfitana. La Giunta Comunale, dato il protrarsi della situazione emergenziale epidemiologica legata al Covid-19 e per venire incontro alle esigenze dei cittadini in un momento storico così difficile, ha deliberato che per le aree di parcheggio e sosta a pagamento sul territorio comunale l’importo del canone mensile sia ridotto del 50% – e quindi pari ad euro 25,00 – fino al 31.12.2020. (CLICCA QUI per leggere la delibera)