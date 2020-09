Atrani. Ecco il programma per le celebrazioni della Natività di Maria. A seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 (Coronavirus) e in ottemperanza delle norme prudenziali che il periodo richiede, poiché non è possibile accedere nelle chiese di piccole dimensioni che restano ancora chiuse al culto fino a nuove disposizioni governative e arcivescovili, quest’anno tutte le celebrazioni si svolgeranno presso la Collegiata di Santa Maria Maddalena.

Dunque, il Coronavirus non ha fermato i festeggiamenti per la Natività di Maria della comunità parrocchiale di Atrani, in Costiera Amalfitana, i quali si terranno, però, in maniera diversa rispetto ai precedenti anni.

Il programma religioso avrà inizio lunedì, 7 settembre, quando, in forma strettamente privata, sarà esposta la Statua della Madonna nella Collegiata di Santa Maria Maddalena.

Ecco il programma:

7 settembre

ore 18.30: S. Rosario, Coroncina della Madonna

ore 19.00: Santa Messa

8 settembre – Festa della Natività di Maria

ore 8.00: Santa Messa

18.30: S. Rosario, Coroncina della Madonna

ore 19.00: Santa Messa animata dal coro “Forever Young”

9 settembre/10/11 settembre

ore 18.30: Santo Rosario, Coroncina della Madonna

ore 19.00: Santa Messa

12 settembre – festa del Nome di Maria

ore 18.30: Santo Rosario, Coroncina della Madonna

ore 19.00: Santa Messa Solenne animata dal coro “Pina Elefante”