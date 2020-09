Atrani. Commozione oggi pomeriggio per la commemorazione del decennale dell’alluvione con il ricordo di Francesca Mansi

Atrani oggi pomeriggio commossa per la commemorazione del decennale dell’alluvione con un ricordo per la giovane Francesca Mansi.

Una piazza raccolta in preghiera presieduta dal parroco don Carmine Satriano, forti emozioni nel ricordo di Francesca portata via dalla furia del Dragone in quella terribile serata di 10 anni fa.

Il sindaco Luciano De Rosa Laderchi ha elencato le misure poste in essere per mitigare il rischio comunque presente, ovvero la stesura e l’adozione del piano di protezione civile comunale, con le sirene e la provocazione e le prassi da attivare in caso di allerta e malaugurate emergenze, per poi annunciare commosso l’avvio delle pratiche per l’intitolazione dell’arco dove già è posto il monumento alla Resilienza a Francesca Mansi.

Dopo i saluti ai presenti un sentito ringraziamento ai volontari della Pubblica Assistenza Millenium, punto di riferimento per il comune di Atrani e di tutta la Costiera Amalfitana.