Atrani, al via interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle arcate della S.S. 163 in prossimità della banchina di Levante

Atrani, costiera amalfitana. Il sindaco Luciano de Rosa Laderchi ha autorizzato l’esecuzione di interventi manutenzione urgente e messa in sicurezza delle arcate della S.S. 163 in prossimità della banchina di Levante in località “Scoglio a pizzo” e Largo Alagno, in concessione demaniale marittima al Sindaco p.t. di Atrani, danneggiate dalle mareggiate occorse nell’anno 2019 (CLICCA QUI per leggere l’autorizzazione). I lavori saranno realizzati dalla ditta “Meta s.r.l.” con sede legale in Modena, quale ditta incaricata dalla Società Anas S.p.A. e prevedono anche l’utilizzo di mezzi meccanici, ove occorrenti, tramite ditta specializzata all’uopo incaricata. Pertanto, è autorizzata anche l’occupazione temporanea delle aree per il transito e la rimessa di attrezzature e mezzi meccanici, per tutto il tempo dei lavori.

Tutte le attività saranno effettuate con il divieto di danneggiare il naturale patrimonio floristico e faunistico presente sull’area interessata dagli interventi.