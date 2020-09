Associazione Scarlatti, primo evento con la chitarrista Cristina Galietto

Napoli – Prende il via la stagione concertistica dell’Associazione “Scarlatti”, saranno cinque i concerti e un workshop con Maurizio Colonna, allievo del celebre chitarrista venezuelano Alirio Díaz, che a sua volta è stato indicato dalla rivista americana “Billboard” tra i primi dieci chitarristi compositori classici più bravi al mondo. A inaugurare la kermesse musicale , stasera alle ore 20.30 presso la Domus Ars, sarà la giovane chitarrista partenopea Cristina Galietto (Primo premio assoluto al “International Guitar Competition A. Rago” di Stoccarda e il Primo premio assoluto e premio EGTA-D al “A. Segovia International Guitar Competition” di Monheim am Rhein), La Galietto proporrà al pubblico brani classici di grande virtuosismo e bellezza.

a cura di Luigi De Rosa

Associazione Scarlatti – 37esima Stagione Concertistica – programma

Settembre 16 mercoledì – ore 20.30 • REMIND – Cristina GALIETTO chitarra – Musiche di Amato, Rodrigo, Scarlatti, Paganini, Villa-Lobos

Settembre 23 mercoledì ore 20.30 • ARS CONTEMPORANEA – Max FUSCHETTO oboe, Enzo AMATO chitarra midi – Enzo OLIVA pianoforte, Pasquale CAPOBIANCO chitarra elettrica, Cosimo MORLEO voce. Musiche di Fuschetto, Amato, Morleo, Paisiello

Settembre 27 domenica ore 11.30 • LA SCUOLA NAPOLETANA DEL XX SECOLO – Di Giacomo e il suo tempo: Costa, Tosti, De Curtis e Pilati. Gabriella COLECCHIA mezzosoprano, Gianni GAMBARDELLA pianoforte, Giovanni ALLOCCA voce recitante

Settembre 30 mercoledì ore 20.30 • THE OTHER SIDE – KUBIN Francesco ZAGO chitarra elettrica, Elena TALARICO pianoforte, Musiche di De Simone, Zago, Manega, Bach/Kurtag, Taccani, Tuur, Whitley

Ottobre 3 sabato • WORKSHOP – Maurizio COLONNA – Aspetti del chitarrismo contemporaneo – Aspetti del fare musica oggi

Ottobre 7 mercoledì ore 20.30 • VIRTUOSO – Rocco ROGGIA violino, Raffaella Rossi pianoforte, Musiche di Martucci, D’ Ambrosio, Ysaye, Kresiler, Shnittke, Dvorak

PER INFORMAZIONI DOMUS ARS Centro di Cultura – prenotazioni e info – 081.34.25.603 – 37esima Stagione Concertistica

(nella foto tratta dal web, la chitarrista Cristina Galietto)